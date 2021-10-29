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Bakır Alaşımı ne demek, TDK'ya göre Bakır Alaşımı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Bakır Alaşımı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Bakır Alaşımı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bakır Alaşımı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Bakır Alaşımı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Bakır Alaşımı ne demek, TDK'ya göre Bakır Alaşımı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bakır alaşımı ne demek? Bakır alaşımı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bakır alaşımı kelimesi. Peki bakır alaşımı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bakır alaşımı nedir, bakır alaşımı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BAKIR ALAŞIMI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bakır alaşımı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bakır alaşımı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- % 1'in üzerinde çözünmüş elementlerin oluşturduğu bakır alaşımlarının genel adı

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