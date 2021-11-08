Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı kim? Op. Dr. Bülent Kerimoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Bülent Kerimoğlu biyografisi

Bakırköy Belediyesinde süren toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması üzerine işçiler greve gitti. Grevin 14.gününde Belediye-İş Sendikası Genel Merkez yöneticisi Bayram Özkan açıklamada bulundu. Özkan," Masaya gelip bu toplu sözleşmeyi bitirene kadar demokratik ve yasal olan grevimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Siz bu grevi bitirmezseniz 10 binlerce üyemizle Bakırköy emekçileriyle dayanışmaya geleceğiz." dedi. Söz konusu gelişmeler sonra vatandaşlar Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı kim? Op. Dr. Bülent Kerimoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına internet arama motorlarında yanıt arıyorlar.

BAKIRKÖY BELEDİYESİ HANGİ PARTİ? BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Bakırköy Belediyesi, 31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan belediyeler arasında yer almaktadır. Seçimlerde CHP'nin adayı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu 138 bin 857 oydan geçerli olan 135 bin 716'sının 77 bin 174'ünü alarak belediye başkanı seçilmiştir.

OP. DR. BÜLENT KERİMOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? BÜLENT KERİMOĞLU BİYOGRAFİSİ

Bülent Kerimoğlu 1970 senesinde Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1991 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden "tıp doktoru" olarak mezun oldu.

1992 – 1997 yılları arasında İstanbul Yedikule Göğüs Cerrahisi ve Koşuyolu Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi’nde ihtisas yaptı. Asistanlık döneminde General Medical Council (UK)’ın deniz aşırı ülkelere verdiği bursu kazanarak, 16 ay İngiltere Leeds Klingbeck Hospital Pediatric Kalp Göğüs Cerrahisi Merkezi’nde "research fellow" olarak çalıştı.

1999 yılında Diyarbakır’da askerlik görevini tamamladı. 10 yılı aşkın bir süre İstanbul’un değişik hastanelerinde uzman hekim olarak görev yaptı. Op. Dr. Bülent Kerimoğlu; 1992 – 1997 yılları arasında Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi’nde ikamet etti ve bu dönemde Bakırköy’de özel bir hastanede görev yaptı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Hasta Haklarını Koruma Derneği, Türk Tabipleri Birliği ve Lozan Mübadilleri Vakfı üyesidir.

2010 – 2011 Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Sekreterliği yaptı. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu.

30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanarak iki kez Bakırköy Belediye Başkanı seçildi.

41 yaşındaki Op. Dr. Bülent Kerimoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Kerimoğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.