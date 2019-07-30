Baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in yakınları cezaevi önünde kurban kesti

Baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel, Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu otomobile saldırıda bulunmuşlardı. Bu gerekçe ile haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sel kardeşler Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.

Yakınları Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti.