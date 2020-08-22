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Bal Kaymak Filmi konusu nedir? Ne zaman çekildi? Oyuncuları kim?

Sinema severlerin beğeniyle takip ettiği filmlerden biri olan Bal Kaymak bu akşam televizyon ekranlarında yayınlandı. Merak edilen Bal Kaymak filmi konusu ve oyuncularına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Bal Kaymak Filmi konusu nedir? Ne zaman çekildi? Oyuncuları kim?

Başrolünde birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Bal Kaymak filmi bu akşam ilk kez televizyonda seyirci ile buluştu.. Peki, Bal Kaymak Filmi konusu nedir? Ne zaman çekildi? Oyuncuları kim? Tüm detaylar haberimizde yer alıyor...

Bal Kaymak Filmi konusu nedir? Ne zaman çekildi? Oyuncuları kim?

BAL KAYMAK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Balkanların harika atmosferini kendine fon yapan Bal Kaymak, küçücük boyuna kocaman bir kalp sığdıran küçük kız çocuğu Bade'nin, dünyanın en iyi balını üreten aksi dedesi ve dünyanın en iyi kaymağını yapan küskün ninesi arasında kalışının umut dolu hikâyesini anlatıyor. Bade, anne babasını kaybetmiştir ve teyzesi Sezen ile yaşamaktadır. Sezen, bir sebepten yurt dışına gitmesi gerektiği için Bade'yi, babası Âdem'in yanına bırakır. Bade'nin bal üreticisi dedesi Âdem ile kaymak üreticisi nenesi Havva birbirlerine düşmandırlar. Fakat Bade'nin gelişiyle olaylar farklı bir hal almaya başlar.

Bal Kaymak Filmi konusu nedir? Ne zaman çekildi? Oyuncuları kim?

BAL KAYMAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Balmak Kaymak filminin çekimleri Makedonya'da başlamış ve Balkanlar'ın önemli tatil bölgelerinden olan Ohrid'de devam etmiştir.

Bal Kaymak Filmi konusu nedir? Ne zaman çekildi? Oyuncuları kim?

BAL KAYMAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarık Ünlüoğlu,

Kenan Çoban,

Yunus Emre Yıldırımer

Sabina Toziya

Filiz Ahmet,

Melissa Yıldırımer

Beren Gökyıldız

Ömer Tan

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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