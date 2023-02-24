Balazs Megyeri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Balazs Megyeri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Balazs Megyeri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Balazs Megyeri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Balazs Megyeri 31 Mart 1990 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Balázs Megyeri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Balazs Megyeri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport and Success Sportmarketing Kft. yapmaktadır. Balazs Megyeri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Balazs Megyeri'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Balazs Megyeri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://mobile.twitter.com/megyo42?lang=de

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http://www.instagram.com/megyo42/

Balazs Megyeri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Balazs Megyeri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Balazs Megyeri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Balazs Megyeri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2007 yılında Bristol U18

1 Temmuz 2008 yılında Ferencváros

1 Temmuz 2010 yılında Olimpiakos

15 Temmuz 2015 yılında Getafe

1 Temmuz 2016 yılında Greuther Fürth

9 Temmuz 2018 yılında Atromitos Athen

15 Eylül 2020 yılında Göztepe

5 Ocak 2022 yılında AEL Limassol

29 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Balazs Megyeri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Balazs Megyeri şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Balazs Megyeri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Goldball (-2005), Ferencváros Budapest (2005-2007), Bristol City (2007-2008)

Macaristan takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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