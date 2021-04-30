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Balçova'da küçük esnafa destek kararı! Esnafa 500 TL maddi destek

İzmir Balçova Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle başlatılan 17 günlük tam kapanma uygulamasında işyerlerini kapatan esnafa 500 TL maddi destek kararı aldı.

Balçova'da küçük esnafa destek kararı! Esnafa 500 TL maddi destek

Korona virüs salgını nedeniyle başlatılan tam kapanma uygulaması sonucunda işyerini 17 gün kapalı tutmak zorunda olan küçük esnafa Balçova Belediyesinden ikinci can suyu geldi. Geçtiğimiz aylarda da genelge ile işyerlerini kapatan kahvehane, kıraathane gibi işletmelerin sahiplerine bin TL destekte bulunan Balçova Belediyesi, 17 günlük kapanmada işyerini hiç açamayacak olan küçük esnafa 500 TL maddi yardım yapacak. Yardım yapılacak esnafların tespiti Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla birlikte yürütülecek.

"SALGINDA EN ÇOK ETKİLENEN KÜÇÜK ESNAF OLDU"

Esnafın toplumun can damarı olduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise "Salgından en çok etkilenen kesim küçük esnafımız oldu. Esnafımız bu toplumun can damarıdır. Ülkeyi ayakta tutan can damarlarından en önemlisi esnaftır. Biz ilçemizde kimsenin aç ve açıkta kalmaması için, hiçbir çocuğumuzun yatağa aç girmemesi için tüm gücümüzü seferber ettik. Esnafımıza da bu kapsamda destek oluyoruz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Balçova'da küçük esnafa destek kararı! Esnafa 500 TL maddi destek

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