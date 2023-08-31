Balık Burcunda Olanlar Bu Haftaya Dikkat! Mavi Dolunay Haftasında Mutlaka..

Balık burcunda olanlar için kritik hafta başlıyor. Zira bu sefer burcu etkileyecek olan şey Satürn. Zorlu bir haftaya giren Balık burcu insanı duygusal sınamalar ve zorluklar ile karşı karşıya gelebilir. Bu tür denemeler sonrasında ise elde edilen kazanç bir anlamda olgunluk ve dayanıklılık olarak karşılarına çıkar.

7 derece balık burcunda mavi dolunay gözükecek olması sorumlukların yerine getirilmesinde yardımcı olabilir. Ancak bu durum sanıldığı kadar kolay olmayacaktır. Bazı duygusal anlamda karşılaşılacak olan sınırlamalar sizleri asla bıktırmamalı. Bu dönemde ilişkilerinizi sınamayı ve onlar hakkında yorum yapmayı muhakkak bırakmalısınız. Çünkü bu doğru bir zaman değil.

Balık Burcunda Denge Zamanı

Duygusal ilişkilerinizde yaşayacağınız zorluklar sizleri asla yıldırmamalı. Hatta bu anlamda Meditasyon, yoga gibi etkinlikler ile birlikte içsel bir denge yakalamaya özen göstermelisiniz. Satürn etkisi ile yaşanacak olan bu geçiş döneminde duygusal hayatınıza bir gem vurmayı tercih edebilir ve bazı sorgulamaları sonraya bırakabilirsiniz.