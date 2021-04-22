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  3. Balık istifi yolculuk çilesi! 15 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

Balık istifi yolculuk çilesi! 15 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

Bitlis'in Yolalan beldesinde durdurulan 15 kişilik minibüste 68 düzensiz göçmen yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yakalanan 68 düzensiz göçmenin işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edileceği ifade edildi.

Balık istifi yolculuk çilesi! 15 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, Van'dan Bitlis'in Tatvan ilçesine karayolu ile düzensiz göçmen taşınacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçildiği bildirildi.

"ÜLKEYE YASA DIŞI YOLLARDAN GİRİŞ YAPILDI"

Açıklamada, "Alınan bilgiler doğrultusunda Yolalan beldesi karayolunda bir minibüs kontrol edilmek üzere durdurulmuştur. Durdurulan minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 68 düzensiz göçmen ile bu göçmen sevkiyatındaki organizasyonun içerisinde bulunan İ.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 322 bin 728 Türk Lirası idari para cezası kesilmiştir. Organizatörlük yapan şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır. Yakalanan 68 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilecektir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Balık istifi yolculuk çilesi! 15 kişilik minibüsten 68 düzensiz göçmen çıktı

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