Balık tuttuktan sonra çektikleri fotoğraf şoke etti! Hayaleti andıran beyaz cisim korkuya neden oldu

Arjantin'in Salta eyaletindeki Mojotoro Nehri'nde ismi açıklamayan iki balıkçı gezi hatırası olarak akşam saatlerinde bir fotoğraf çekti.

16 Kasım'da meydana gelen olayda çektikleri fotoğrafı inceleyen iki arkadaş, ağacın yanında hayaleti andıran beyaz renkte bir cisim gördü. Gördükleri görüntü sonrası şoke olan iki arkadaş, söz konusu fotoğrafa ilişkin olarak, "Mojotoro Nehri'nde saat 17.00'den itibaren balık tutmaya gittik ve saat 22'ye kadar orada kaldık, gittiğimizde fotoğrafları gördük. Biz buna inanamadık. İlk fotoğrafta hiçbir şey çıkmadı ve ikincisinde (aynı pozisyonda) sanki peçeli bir kadın gibi bir gölge belirdi.” ifadelerini kullandılar.

NE OLDUĞU ANLAŞILMAYA ÇALIŞILDI

Grup fotoğraf sonrası bölgeden hızla ayrıldı. Söz konusu fotoğrafın internet mecralarına yüklenmesinin ardından çok sayıda kişi resimdekinin ne olduğunu bulmaya çalıştı.

NEHİR ÜRKÜTÜCÜ OLAYLARLARLA TANINIYOR

Öte yandan fotoğrafın çekildiği nehrin ürkütücü olaylar ile tanındığı, nesnelerin kendi ahengi ile hareket ettiğine dair iddialar bulunuyor.