Balıkçıda yakalanan İmamoğlu'ndan, vatandaşı çileden çıkaracak açıklama: "1-2 saat bir yere gitmem kadar doğal bir şey yok"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da düzenlediği basın toplantısında, vatandaşı çileden çıkaracak açıklamalarda bulundu. İBB Başkanı, balıkçıda olduğunu doğrulayarak kendini savundu. "Bir Belediye Başkanı'nın, 1-2 saat bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olamaz" diyen İmamoğlu, geçtiğimiz yıllarda da esnafın selle uğraştığı gün tatilde yakalanıp "Benim aileme de vakit ayırmam gerek" demişti.

PİŞKİN AÇIKLAMALARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

İstanbul'da yoğun kar yağışı, İBB'nin sorumsuzluğu sebebiyle birçok insanı mağdur etmişti. Vatandaş yolda kalmış, tuzlama çalışmalarının yapılmaması çok sayıda kazaya yol açmıştı. Megakentte yaşanan içler acısı durumda, İstanbul'un en lüks balık restoranlarından biri olan Kahraman Balık'ta, misafirleriyle keyif yapan İBB Başkanı'ndan yeni açıklama geldi. İmamoğlu'nun hatasını anlayıp önce özür dilemesi, daha sonra "1-2 saat bir yere gitmem kadar doğal bir şey olamaz" demesi, vatandaşı çılgına çevirdi.

"VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

İmamoğlu açıklamalarında "865 araç muhtelif hatlardan taşındı. İçlerinde büyük tırlar ve kamyonetler ve daha küçük araçlar da vardı. Mağdur olan vatandaşlarımızdan özür diliyorum . Bir büyükelçi ile yenilen yemekten bahsediyoruz. Kaldı ki Sayın İngiltere Büyükelçisi daha önce İBB'yi ziyaret etmişti ve akabinde böyle bir buluşmayı tasarlamış bir belediye başkanıyım. 20-25 gün önce belirlemiştik. Gizli değil kamuya açık bir alan. Şeffaf bir yemek. 23 yıldır gittiğim bir restoran. Sayın büyükelçi bir gün önce Ankara'dan kalkıp İstanbul'a gelmişti. Ben de bir vakit dilimi ayırdım ama tabi ki hususi bir tarafı var. Bir belediye başkanının 1-2 saat bir yere gitmesi kadar doğal bir şey olmaz. Öte yandan burada devletin imkanları kullanılarak bir mobese görüntüsünün servis edilmesinin de takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı.