Balıkesir'in Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törendeki bir gösteride bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Bu görüntüler sosyal medyada tepki çekerken Balıkesir Valiliği de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Peki Balıkesir Edremit belediyesi hangi parti? Balıkesir Edremit belediye başkanı hangi partiden? İşte o cevaplar...

BALIKESİR EDREMİT BELEDİYESİ HANGİ PARTİ? BALIKESİR EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Balıkesir Edremit Belediyesi'ni 2019 yılında yapılan yerel seçimler sonrasında %45,71 oy ile kazana CHP yönetmektedir. Edremit, CHP'nin Balıkesir'de yönettiği 8 ilçeden biridir. Balıkesir Edremit Belediye Başkanı ise Selman Hasan Arslan CHP partisinden olan Selman Hasan Arslan 2019 seçimleri sonucunda Edremit Belediyesi başkanı olmuştur.

NE OLMUŞTU?

Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikteki efelerin gösterisi sırasında bir kadın, üzerine siyah çarşaf örtülüp, zincire bağlandı. Daha sonra efeler, kadını zincirden kurtarırken, siyah çarşafın altındaki kadın beyaz elbiseleriyle çıktı. Sonrasında da Türk bayrağıyla protokole poz verdi. Gösteriyle Edremit’in esareti ve kurtuluşunun anlatılmasının amaçlandığı belirtilse de bu görüntüler büyük tepki topladı.

Gösteriyi düzenleyen komite hakkında soruşturma başlatılırken, Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından merkeze çekildiği açıklandı.



