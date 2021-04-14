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  3. Balıkesir’de arıcılar arılarına gözü gibi bakıyor

Balıkesir’de arıcılar arılarına gözü gibi bakıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, arıcıları baharın yağışlı başlaması mutlu etti. Bal üreticisi Ragıp Sarıçalı da, arılarına gözü gibi bakarken, kovanların önüne halı serdi.

Balıkesir’de arıcılar arılarına gözü gibi bakıyor

Geçtiğimiz sezonda balların iyi para yapması arıcıları sevindirdi. Balın iyi para yapması arılara olan itibarı da artırdı. Balıkesir'de 66 yaşındaki Ragıp Sarıcalı evindeki fazla halıları getirip arı kovanlarını önüne serdi. Vatandaşlardan 15-20 liraya bal satın almamalarını isteyen Sarıçalı, iyi bir sezon beklediklerini anlattı. Arıların itibar kazandığını anlatan Ragıp Sarıçalı, "15 yıldan beri arıcılık yapıyorum. Köyde altımıza kıl çul bulamazken arılar itibar görsün diye kovanların önüne halı serdik. İyi mal iyi para yapsın diye hijyenik ortamda ballarımızı çıkarabilmek için arılarımızın önüne halı serdik. Sezon çok güzel geçek. Arılar çok güzel çalışıyor. Geçtiğimiz sezonda bal iyi para yaptı. Daha iyi ürün alabilmek için arılarımızın önüne halı serdik. Temiz hijyenik ortamda bal üretebilmek için çalışıyoruz. İyi mal iyi para. Şunu söylemek istiyorum. 15 liraya 20 liraya bal olmaz. Böyle satan kişilerden bal almamanızı rica ediyorum. Şu anda bal iyi para yaptığı için arılara itibar ediyoruz" dedi. Balın iyi para yapmasının arıya olan itibarı artırdığını söyleyen 60 yaşındaki Ramazan Salı da, "Ragıp arkadaşımız da arıların önüne halı serdi. Bu da arılara gösterilen itibarın göstergesi. İnşallah iyi bir sezon bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’de arıcılar arılarına gözü gibi bakıyor

Balıkesir’de arıcılar arılarına gözü gibi bakıyor

Balıkesir’de arıcılar arılarına gözü gibi bakıyor

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