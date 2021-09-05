AFAD'dan gelen bilgiye göre Balıkesir'in ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, o ilde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki "Balıkesir'de deprem mi oldu? Balıkesir neden sallandı 22 Ocak 2022?" Detaylar haberimizin devamında...

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU? BALIKESİR NEDEN SALLANDI 22 OCAK 2022?

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31 sıralarında, 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple, kentte bulunan Edremit ve Burhaniye ilçeleri sarsıldı.