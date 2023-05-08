Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin son 1 haftada il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 195 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı.

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Balıkesir polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de asayiş ve narkotik polislerinin son 1 haftada il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında 195 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Şube Müdürlüğü genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda 195 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 69 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda;19 adet ruhsatsız tabanca ve 242 adet fişek, 18 adet ruhsatsız tüfek ve 87 adet kartuş, 1 adet kurusıkı tabanca, 310 gram metamfetamin maddesi, 264 adet sentetik ecza hap, 127 gram esrar maddesi, 91 gram kokain maddesi, 11 adet ecstasy, 5 kök kenevir bitkisi, 1 gram bonzai maddesi, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu maddeden elde edildiği düşünülen 44 bin 695 TL nakit para ele geçirildi.

Balıkesir’de polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de polisinden dev huzur operasyonu! 195 kişi gözaltına alındı

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