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Balıkesir’de polisten huzur operasyonları: 20 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 20 şahsı göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı.

Balıkesir’de polisten huzur operasyonları: 20 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Kepsut, Manyas, İvrindi, ve Sındırgı İlçelerinde 29.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs göz altına alırken, adli makamlara sevk edilenlerden 6 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 29 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 29 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Balıkesir’de polisten huzur operasyonları: 20 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de polisten huzur operasyonları: 20 kişi gözaltına alındı

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