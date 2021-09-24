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  3. Balıkesir'de yaşanan kazada 19 ve 21 yaşındaki nişanlı çift hayatını kaybetti

Balıkesir'de yaşanan kazada 19 ve 21 yaşındaki nişanlı çift hayatını kaybetti

Balıkesir'de meydana gelen kazada, tanker ve otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü 21 yaşındaki Ceyhun Öz ile nişanlısı 19 yaşındaki Aslı Öztürk yaşamını yitirdi.

Balıkesir'de yaşanan kazada 19 ve 21 yaşındaki nişanlı çift hayatını kaybetti

Balıkesir- Kepsut kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana gelen kaza dün saat 20.00 sıralarında geçekleşti.

Ceyhun Öz'ün kullandığı 10 AFS 984 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kazada aracı süren Ceyhun Öz olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan nişanlısı Aslı Öztürk, Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazeler, daha sonra Balıkesir'in Kepsut ilçesine götürüldü. Nişanlı çiftin cenazeleri, bugün kırsal Yenice Mahallesi'nde defnedilecek.

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Ceyhun Öz'ün tesisatçılık yaptığı, Aslı Öztürk'ün ise Balıkesir Üniversitesi Kepsut Meslek Yüksekokul Özel Güvenlik Mülkiye Koruma Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.. Kaza ile ilgili araştırmalar devam ederken, tanker sürücüsü Abdurrahman T. gözaltına alındı.

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