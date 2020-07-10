Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Balıkesir'de Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.
Otobüsün yaklaşık 130 metre sürüklenmesi nedeniyle 32 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Öğrenilen bilgilere göre hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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