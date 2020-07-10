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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Balıkesir'de Aydın'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 32 kişi yaralandı.

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Edinilen bilgilere göre Aydın'dan İstanbul'a giden Osman Solmaz'ın kullandığı 61 S 1538 plakalı özel bir turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Yeniköy mevkisinde devrildi.

Otobüsün yaklaşık 130 metre sürüklenmesi nedeniyle 32 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öğrenilen bilgilere göre hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıBalıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıBalıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralıBalıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör


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