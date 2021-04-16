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Balıkesirli işletmeciden duyarlı davranış: İsteyen herkesin karnını bedava doyuruyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Hüseyin Emre Bertan isimli işletmeci hayırlı bir kampanya başlatarak isteyen herkesin karnını bedava doyuruyor.

Balıkesirli işletmeciden duyarlı davranış: İsteyen herkesin karnını bedava doyuruyor

Burhaniye'de Ali Çetinkaya Caddesinde, kokoreç, köfte ve hamburger servisi yapan 30 yaşındaki Hüseyin Emre Bertan, 4 yıldan beri çalıştırdığı işletmesinde ihtiyaç sahiplerini doyururken, İstanbul'da bir işletmede gördüğü yazıyı da işyerinin camına yazdırdı. Bertan, işyerinin camına" Bu iş yerinde açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer sonra ödersiniz. Ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Aynı zamanda şehit çocuklarından ve şehit ailelerinden ücret alınmamaktadır. Bedeli, babaları tarafından ödenmiştir. Bizden yana helaldir" yazdırdı.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

15 yıldır yiyecek sektörünün içinde olduğunu anlatan Hüseyin Emre Bertan, " 4 yıldan beri burada hizmet veriyorum. İstanbul da gördüğüm bu yazıyı işletmenin camına yazdırdım. Yazının altına şehit ailelerini de ekledim. Uygulamamız müşterilerimiz tarafından ilgi gördü. Olumlu tepkiler aldım. Hayat paylaşınca güzel. Küçük bir katkımız olduysa bize ne mutlu. Müşterilerimizden güzel tepkiler geliyor. Allah, kısmet ederse uygulamamız bu şekilde devam edecek" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Balıkesirli işletmeciden duyarlı davranış: İsteyen herkesin karnını bedava doyuruyor

Balıkesirli işletmeciden duyarlı davranış: İsteyen herkesin karnını bedava doyuruyor

Balıkesirli işletmeciden duyarlı davranış: İsteyen herkesin karnını bedava doyuruyor

Balıkesirli işletmeciden duyarlı davranış: İsteyen herkesin karnını bedava doyuruyor

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