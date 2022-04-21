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Balıkesirspor 0 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 31. hafta maçında Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen MKE Ankaragücü mücadeleyi 2-0 kazandı.

Balıkesirspor 0 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ogün Kamacı

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 46 Bedirhan Kolkoparan), Berk Tosun (Dk. 46 Ali Doğan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler (Dk. 85 Enes Karabulut), Hüseyin Kayabey, Hasan Can Bingül, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi (Dk. 46 Berkay Aykurt)

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin (Dk. 55 Kaan Güneren), Owusu (Dk. 71 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 55 İshak Çakmak), Yasin Güreler, Alperen Babacan, Bartolomeu (Dk. 80 Mehmet Murat Uçar), Yusuf Abdioğlu, Chahechouhe (Dk. 80 Eren Derdiyok)

Goller: Dk. 13 Owusu, Dk. 69 Yasin Güreler (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 89 Hasan Can Bingül (Balıkesirspor)

Balıkesirspor - Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız 

Balıkesirspor 0 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu Balıkesirspor 0 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu Balıkesirspor 0 -2 MKE Ankaragücü | Maç sonucu

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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