Balıkesirspor 1-0 Boluspor | Maç Sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Balıkesirspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz geçen maçın ikinci yarısında bulduğu golle 3 puana ulaşan takım Balıkesirspor oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

Daha çok rakip kaleye giderek gol arayan ve etkili pozisyonlar bulan taraf Boluspor olsa da, 54. dakikada Anıl Taşdemir2in attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden Balıkesirspor 3 puanı aldı.