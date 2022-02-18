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Balıkesirspor 1 – 3 İstanbulspor | Maç sonucu

Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Balıkesirspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. İstanbulspor mücadeleyi 3-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Balıkesirspor 1 – 3 İstanbulspor | Maç sonucu

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Murat Erdoğan, Muhammet Yumak, Mert Bulut

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Kore, Otoo (Dk 75 Hüseyin Kayabey), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 75 Muhammed Ali Doğan)

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yeşil (Dk. 64 Okan Erdoğan), İbrahim Yılmaz (Dk. 73 Rroca), Oğuzhan Berber, Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Dk. 64 Okan Erdoğan), Ethemi (Dk. 31 Emir Gültekin), Ologo, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli (Dk. 73 Berkay Görmez)

Goller: Dk. 48 Muharrem Sarıkaya, Dk. 66 Topalli, Dk. 72 İbrahim Yılmaz (Penaltıdan) (İstanbulspor), Dk. 76 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 45+1 Nwankwo, Dk. 70 Doğa İşeri (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 79 Doğa İşeri (Balıkesirspor)

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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