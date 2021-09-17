Balıkesirspor 2-1 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları ile futbol heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip son dakikalarda bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü takımları karşı karşıya geldi. Ankara Keçiörengücü'nün penaltı kaçırdığı karşılaşmada kazanan taraf Balıkesirspor oldu. Bu sonuçla birlikte Balıkesirspor puanını 6'ya yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 4 puanla son sırada yer aldı.