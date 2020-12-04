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Balıkesirspor'un, 2 maçı salgın nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 2 maçı ertelendi. Kovid-19 nedeniyle ertelenen maçlar, Samsunspor ve İstanbulspor mücadeleleri oldu.

Balıkesirspor'un, 2 maçı salgın nedeniyle ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 5 futbolcu ile 6 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasıyla Samsunspor ve İstanbulspor maçları ertelendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 5 futbolcu ile 6 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 19'u futbolcu ve 11'i personel olmak üzere 30'a yükseldi.

Açıklamada, "Bu sebeple, yarın sahamızda oynayacağımız Yılport Samsunspor ve 8 Aralık Salı günü deplasmanda oynayacağımız İstanbulspor A.Ş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi yer aldı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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