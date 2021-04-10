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Banabi kapandı mı? Yemeksepeti banabi çöktü mü?

Yemeksepeti uygulamasının market ürünleri için kullanıma sunduğu ve vatandaşlar tarafından özellikle kısıtlama günlerinde rağbet gören Yemeksepeti Banabi uygulamasının çöktüğü belirtiliyor. Peki Banabi kapandı mı? Yemeksepeti banabi çöktü mü? İşte detaylar...

Banabi kapandı mı? Yemeksepeti banabi çöktü mü?

Yemeksepeti uygulamasının kullanıcılarına sunduğu ve oldukça rağbet gören Banabi uygulamasına erişim sorunu yaşanıyor. Peki Banabi kapandı mı? Yemeksepeti banabi çöktü mü? İşte detaylar...

BANABİ KAPANDI MI?

Hafta sonu yoğun olarak kullanıldığı bilinen Yemeksepeti Banabi uygulamalarının çöktüğü belirtildi. Erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, çökmenin nedenini ve uygulamaların ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Uygulamaların çmkne sebebine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

YEMEKSEPETİ BANABİ ÇÖKTÜ MÜ?

Uygulamalara erişim sorunu yaşanması üzerine Yemeksepeti Banabi applikasyonlarının kullanılamadığı öğrenildi. Uygulamaların ne zaman erişime açılacağı bilinmezken aynı sorunun Getir uygulamasında da yaşandığı öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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