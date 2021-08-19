Bandırmaspor 1-0 Menemenspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. ligde ilk hafta maçlarının sona ermesinin ardından gözler ikinci hafta maçlarına çevrilmişti. İkinci hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Maçta birçok pozisyona giren ve etkili bir oyun sergileyen Bandırmaspor 84. dakikada bulduğu gol ile rakibini 1-0 mağlup etti.

BANDIRMASPOR - MENEMENSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

17. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmanın karşıladığı topu karambolde kaldı. Ömer topu uzaklaştırdı.

18. dakikada Mulumba'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında yükselen top Ömer'in dokunuşu sonrası dışarıya çıktı.

25. dakikada Keny topla ceza sahasına gitdi. Batuhan'ın elleriyle çıkardığı top Landel'de kaldı. Landel'in vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

34. dakikada Rasheed ile Ahmet Sağat ceza sahasında paslaştı. Rasheedi'in şutunda kaleci Gökhan'ın topa sahip oldu..

45. dakikada Mazlum Demir'in kullandığı serbest vuruşta top Ahmet Sağat'a gitti. Hakem pozisyonu ofsayt olarak değerlendirdi.

46. dakikada ceza sahasında Landel ve Keny paslaştı, Keny'nin vurduğu top büyük farkla dışarı çıktı.

55. dakikada Remi Mulumba'nın ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı gitti.

80. dakikada Selçuk Alibaz'ın top kaybında Emre Özer'in vuruşu ile direğe çarpan topu devamında defans uzaklaştırdı.

84. dakikada Keny'nin sol kanattan yaptığı ortada harika bir kafa vuruşu yapan Akabueze takımını 1-0 öne geçirerek galibiyeti getirdi.