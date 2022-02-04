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Bandırmaspor 2 – 0 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bandırmaspor 2 golle maçtan galip ayrıldı.

Bandırmaspor 2 – 0 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 71 Pucko), Kerim Avcı (Dk. 81 Landel), Kenny (Dk. 86 Osmajic), Okan Alkan (Dk.46 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 86 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 68 Hasic), Alim Öztürk, Camara (Dk. 68 Del Valle), Bammou, Onur Ayık (Dk. 78 Atalay Babacan), Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Serkan Göksu), Mrsic (Dk. 78 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun

Goller: Dk. 32 Keny, Dk.60 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 90+2 Alpay Koldaş, Dk. 90+2 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 57 Bammou, Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

 

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1 Lig'in 23. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.

Maçın özetini izlemek için Bandırmaspor 2 – 0 Ümraniyespor maç özetine tıklayınız

Bölge Gündem Editör Ekibi
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