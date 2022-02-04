Bandırmaspor 2 – 0 Ümraniyespor | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig'in 23.haftasında Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Ev sahibi Bandırmaspor 2 golle maçtan galip ayrıldı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Hüseyin Aylak, Cem Özbay
Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 71 Pucko), Kerim Avcı (Dk. 81 Landel), Kenny (Dk. 86 Osmajic), Okan Alkan (Dk.46 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 86 Levent Ayçiçek), Caner Cavlun
Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Vrsajevic (Dk. 68 Hasic), Alim Öztürk, Camara (Dk. 68 Del Valle), Bammou, Onur Ayık (Dk. 78 Atalay Babacan), Oğuz Gürbulak (Dk. 68 Serkan Göksu), Mrsic (Dk. 78 Emre Nefiz), Kartal Kayra Yılmaz, Glumac, Ercan Coşkun
Goller: Dk. 32 Keny, Dk.60 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 90+2 Alpay Koldaş, Dk. 90+2 Caner Cavlun (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 57 Bammou, Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 85 Ercan Coşkun (Bereket Sigorta Ümraniyespor)
BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1 Lig'in 23. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti.
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