Bandırmaspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Spor Toto 1.Lig'in 5. hafta maçında Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 2-2 berabere kaldı.

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Bandırmaspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Cemal Alpay, Ali Can Alp

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 35 Mulumba), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Kerim Avcı (Dk. 87 Manos), Koutroumpis, Caner Cavlun, Atabey Çiçek, Mehmet Özcan, Okan Alkan (Dk. 46 Berkan Mahmut Keskin), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 65 Dembele)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erhan Kartal, Aykut Demir, Taha Batuhan Yayıkcı, Abdullah Aydın (Dk. 62 Erkam Reşmen), Muharrem Cinan (Dk. 80 Camara), Mikail Okyar, Bekir Karadeniz (Dk. 80 Bardhi), Rashad Muhammed (Dk. 86 Melih İnan), Olawoyin, Hamza Gür (Dk. 62 Ali Babai)

Goller: Dk. 22 Hamza Gür, Dk. 39 Bekir Karadeniz (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 ve 68 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Rashad Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Dk. 63 Mehmet Özcan, Dk. 79 Fatih Kurucuk, Dk. 83 Caner Cavlun (Beyçimento Bandırmaspor)

Bandırmaspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü | MAÇ SONUCU

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