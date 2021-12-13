Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati iş dünyasına çağrı yaptı: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok konuşulacak Favipiravir açıklaması: Yetişkinlerde bile etkinliği olmadığı için önerilmeyen ilacın çocuk rehberlerinden hemen çıkarılması gerekir