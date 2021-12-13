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Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor evinde Balıkesirspor'u ağırladı. Maçın mutlak sahibi olan ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0'lık net skorla kazandı.

Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, sahasında Balıkesirspor’u 3-0 mağlup etti.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Santos, Lokman Gör, Mulumba, Guido Koçer (Dk. 83 Burak Süleyman), Manaj, Kerim Avcı, Okan Alkan, Akabueze (Dk. 63 Doğan Can Davas), Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 70 Pucko)

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 70 Hüseyin Karabey), Doğa İşeri (Dk. 60 Andaç Güleryüz - Dk. 83 Abdülkadir Özgen), Anıl Taşdemir (Dk. 60 Birol Parlak), Kore, Otoo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethevoama (Dk. 60 Oğuz Han Aynaoğlu), Cumali Bişi

Goller: Dk. 48 Levent Ayçiçek, Dk. 85 Burak Süleyman, Dk. 90 Kerim Avcı (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Kore, Dk. 46 Batuhan İşçiler, Dk. 73 İbrahim Halil Çolak (Balıkesirspor), Dk. 68 Mulumba, Dk. 89 Doğan Can Davas (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Maçın özetini izlemek için Bandırmaspor 3-0 Balıkesirspor maç özeti bağlantısına tıklayabilirsiniz.

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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