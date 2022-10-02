Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 7.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Bandırmaspor ile Adanaspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Bandırmaspor- Adanaspor maçı canlı izle | Bandırmaspor- Adanaspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Bandırmaspor- Adanaspor maçı 2 Ekim 2022 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 13.30'da başlayan maçı hakem Yiğit Arslan yönetiyor. Arslan'ın yardımcılıklarını Deniz Turgut ve Sezgin Çınar yapıyor.

Haberin Devamı

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto 1.Lig’in 7.haftasındaki Bandırmaspor- Adanaspor maçı TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BANDIRMASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ