Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı CANLI | TRT SPOR CANLI YAYIN

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarıyla birlikte sezonun ikinci yarısı başlıyor. İkinci yarının ilk maçı Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin merak ettiği tüm detayları haberimizde verdik. Ligde devre arasına girmeden önce son 4 maçını kazanan Bandırmaspor, oldukça formda. Ümraniyespor ise inişli çıkışlı bir performans sergilemeye devam ediyor. Peki, Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de ikinci yarı heyecanı başlıyor. 18. haftanın ilk maçında Bandırmaspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 23 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile sezon öncesi yapılan anlaşma gereği, tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz izlenebiliyor. Bandırmaspor-Ümraniyespor maçı da Cumartesi günü saat 13.30'da TRT Spor'da olacak.

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