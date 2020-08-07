Banka çalışma saatleri 2020
Günlük hayat içerisinde çok sayıda işlemimizi gerçekleştirdiğimiz bankaların belirli bir çalışma saati bulunuyor. Bu kapsamda Banka çalışma saatleri 2020 konusu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
Türkiye'de özel ve kamu bankaları olmak üzere çok sayıda banka bulunmaktadır. EFT, Havale, para yatırma, para çekme, hesap açma gibi çok sayıda işlemlerimizi banka şubelerinde gerçekleştiriyoruz ancak bankaların belli başlı çalışma saatleri bulunmaktadır. Bizlerde sizler için bankaların çalışma saatlerine haberimizde yer verdik. İşte bankaların çalışma saatleri...
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken Türkiye Bankalar Birliğinin önerisi ile bankalar çalışma saatlerinde birtakım değişimler uyguladı. TBB, kararı bankalara bırakmakla birlikte yeni çalışma saatinin 12.00 ile 17.00 arasında olmasını önerdi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayan normalleşme süreciyle birlikte bankalar eski çalışma saatlerine döndüler. İşte bankaların çalışma saatleri...
ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATİ
Ziraat Bankası,vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATİ
İş Bankası,vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATİ
Akbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
DENİZBANK ÇALIŞMA SAATİ
Denizbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATİ
Halkbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
TEB BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB Bankası, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Vakıfbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.