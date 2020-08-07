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Banka çalışma saatleri 2020

Günlük hayat içerisinde çok sayıda işlemimizi gerçekleştirdiğimiz bankaların belirli bir çalışma saati bulunuyor. Bu kapsamda Banka çalışma saatleri 2020 konusu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Banka çalışma saatleri 2020

Türkiye'de özel ve kamu bankaları olmak üzere çok sayıda banka bulunmaktadır. EFT, Havale, para yatırma, para çekme, hesap açma gibi çok sayıda işlemlerimizi banka şubelerinde gerçekleştiriyoruz ancak  bankaların belli başlı çalışma saatleri bulunmaktadır. Bizlerde sizler için bankaların çalışma saatlerine haberimizde yer verdik. İşte bankaların çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken Türkiye Bankalar Birliğinin önerisi ile bankalar çalışma saatlerinde birtakım değişimler uyguladı. TBB, kararı bankalara bırakmakla birlikte yeni çalışma saatinin 12.00 ile 17.00 arasında olmasını önerdi. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte başlayan normalleşme süreciyle birlikte bankalar eski çalışma saatlerine döndüler. İşte bankaların çalışma saatleri...

Banka çalışma saatleri 2020

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATİ

Ziraat Bankası,vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATİ

İş Bankası,vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

AKBANK ÇALIŞMA SAATİ 

Akbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATİ 

Denizbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

HALKBANK ÇALIŞMA SAATİ

Halkbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA  SAATLERİ

Garanti Bankası, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

TEB BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB Bankası, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Banka çalışma saatleri 2020

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank, vatandaşlara saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet vermektedir. Ayrıca 12.30’da molaya giren banka şubeleri saat 13.30'dan sonra hizmet vermeye devam etmektedir.

Tayfun Altuntaş
Editör


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