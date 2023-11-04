Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!

Bursa'da bir kişi sosyal medya hesabında gezerken, karşısına çıkan banka reklamına tıkladı. Dolandırıcıların ağına takılan vatandaşın yaklaşık 60 bin lirası buhar olurken, savcılığa başvuran kişi, "Ya hesabımda 300-400 bin olsaydı, bunun bedelini nasıl ödeyecektik?" dedi.

YAYINLAMA
Google News
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!

Merkez, Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi'nde yaşayan sürücü kursu eğitmeni Seyithan Oymacı, pandemi döneminde oğluna araba almak için düşünürken, sosyal medya hesabında karşısına çıkan bir banka reklamını gördü. 0.84 faizle kredi imkanı sunan reklama göz gezdiren Oymacı, bağlantı linkine tıkladı.

Karşısına çıkan formu dolduran Oymacı, bir gün sonra tanımadığı bir numara tarafından arandı. Düşük faizli kredi imkanından yararlanmak isteyen Oymacı'yı tuzağa düşüren dolandırıcılar, Oymacı'nın banka hesabına sızmak için kimlik ve onay bilgilerini istediler. Telefonuna gelen onay kodunu dolandırıcılara veren Oymacı, birkaç gün sonra özel ders verdiği öğrencisinin attığı para sonrasında hesabının ekside olduğunu gördü. Hemen hesaplarını kontrol eden adam, hesabından 30 bin liranın üzerinde kredi çekildiğini gördü. Savcılığın yolunu tutan Oymacı, kendisini dolandıran şüphelilerin bulunması ve ceza alması için şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması sonrası, tespit edilen şüpheliler bulundu. Şikayet üzerine 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 3 şüpheliden biri tutuklanarak ceza evine gönderildi. İki şüpheli ise para cezasına çarptırıldı.

Faiziyle birlikte yaklaşık 60 bin lira ödeyen Oymacı, "Ben emekli bir adamım, bu bizim için kolay bir borç değil. Bu zararının karşılanması için de yargıya başvuracağım" dedi.

Dolandırıcıların tuzağına düşen Oymacı, "Pandemi dönemiydi. Oğluma araç almak için kredi bakıyordum. Bir ara "sosyal medyada gezeyim" dedi. Bu esnada karşıma bir banka reklamı çıktı. Reklamda 0.84 faizli kredi çekileceğini söylüyordu. Ben de detaylarını merak ettiğim için linke tıkladım. Tıkladığım linkte bir form doldurdum. Bir gün sonra beni bir numara aradı ve bana kredi başvurunuzun tamamlanması için kimlik ve telefona gelen kodu söylememi istedi. Mobil bankacılık hesabıma kendi telefonlarından giriş yapmışlar. Ben şüphelenince telefonu kapatıp bankaya gittim.

Bankada hesabımda hareketlilik olup olmadığını sordum. Banka görevlileri olmadığını söyleyince evime gittim. Bir öğrencime özel ders vermiştim. Daha sonra hesabıma para atınca, hesabımın eksiye düştüğünü gördüm. Hesaplarımı kontrol ettiğimde 30 bin lira üzerinde adıma kredi çekilmiş. Hemen savcılığa gidip şikayetçi oldum. Beni arayan numarayı polise verdim. Polis ekipleri sağ olsunlar çalışma sonrası, şüphelileri tespit etti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi şüphelilerin beni dolandırdığını tespit etti. 2 tanesi idari para cezası alırken birisi de tutuklandı. Adalet yerini buldu. Şimdi de tek isteğim, kullanmadığım paranın bana olan iadesi" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kemerden ceza yiyen taksicinin savunması: “Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz”
Kemerden ceza yiyen taksicinin savunması: “Trafik var, zaten kaza yapamıyoruz”
Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı!
Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı!
İsrail ambulans konvoyunu vurdu! Çok sayıda ölü var!
İsrail ambulans konvoyunu vurdu! Çok sayıda ölü var!
Akıllar durgun veren olay! İETT otobüsün önünü kesti, hem şoföre hem de yolculara dehşeti yaşattı
Akıllar durgun veren olay! İETT otobüsün önünü kesti, hem şoföre hem de yolculara dehşeti yaşattı
Son Haberler
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Erdoğan’ın sesiyle reklam yaptılar! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama gecikmedi!
Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş! Ne Oluyor?
Altın Fiyatlarında Hızlı Yükseliş! Ne Oluyor?
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı Yarın bu yollar saatlerce kapalı olacak
Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'
Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım'
İstiklal Caddesi’nde yüzleri maskeli şekilde havaya dolarlar saçan şahıslara bakın mahkeme ne ceza verdi?
İstiklal Caddesi’nde yüzleri maskeli şekilde havaya dolarlar saçan şahıslara bakın mahkeme ne ceza verdi?
Annesinden kurtulan çocuk yola fırladı, faciadan kıl payı kurtuldu!
Annesinden kurtulan çocuk yola fırladı, faciadan kıl payı kurtuldu!
Çok Okunanlar
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
İfade işlemleri 6 saat sürdü! Polat çifti adliyeye sevk edildi!
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak? Meteorolojiden o bölgelere kuvvetli rüzgar uyarısı! 4 Kasım Cumartesi ülke geneli hava durumu
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!
Banka reklamına tıkladı, 60 bin lirasından oldu!
Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı!
Polat çiftinin ifadeleri ortaya çıktı! Çelişkili ifadeler kafa karıştırdı!
Bir haftada 7 elektrikli scooter çaldı! İstanbul'da 11 yaşındaki çocuktan organize hırsızlık!
Bir haftada 7 elektrikli scooter çaldı! İstanbul'da 11 yaşındaki çocuktan organize hırsızlık!
Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi
Mescid-i Aksa’da 4. cuma! İsrail yine gençlerin cuma namazı kılmasına izin vermedi
Yorumlananlar
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
İlçe Spor Müdürü Cumali Özince'nin '100. yıl' paylaşımına tepki! Apar topar açığa alındı
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Afyonkarahisar’da 29 Ekim gösterisinde tepki çeken görüntü! Öğretmen hakkında inceleme başlatıldı!
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek
Ekonomik koordinasyon kurulu Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı kritik kararlar alındı! İhracat artacak enflasyon düşecek