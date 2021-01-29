Bankacı maaşları 2021 | Banka personel maaşları ne kadar?

Banka çalışanı olmak 2021 yılında büyük rağbet görüyor. Bankacılık mesleği çalışma saatleri itibariyle iş arayanların ilgini çekiyor. Peki bankacılar ne kadar maaş alır? Banka personel maaşları ne kadar?

BANKA MAAŞLARI NE KADAR?

Bankacılık sektöründe de her sektörde var olan yükselme uygulanmaktadır. Görevini başarı yapan personellerin yükselmesi sağlanır ve maaşlarında iyileştirmelere gidilir.

Bankacılık sektörüne yeni başlayanlar asgari ücretle (2.800 TL) başlar. Aşağıda yer alan ortama maaşlara ek olarak prim de yansıtılmıştır;

Gişe görevlisi : 2.800 – 3.600 TL

Gişe asistanı: 2.800 – 4.000 TL

Müşteri temsilcisi: 2.900 – 4.100 TL

Müfettiş: 3.600 – 9.000 TL

Banka müdürü: 5.000 – 18.000 TL

Genel müdür: 10.000 – 50.000 TL

Yukarıda yer alan maaşlar, banka personellerin resmi olarak aldıkları maaştır. Ancak her bankanın ve her banka şubesinin çalışma koşulları farklı olduğundan dolayı maaş+prim ve ek olarak performans ödemeleri de yapılır. Primlerle birlikte bir bankacı ortalama olarak (en alt kademe) aylık 3 bin TL üzerinde kazanır.

DEVLET BANKALARINDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MAAŞ ALIR?

Devlet bankalarında çalışan personellerin ise özel bankalara göre daha yüksek, en az 3400 TL maaş aldığı bilinmektedir. Ancak özel bankaların bazı zamanlarda kazancın bir kısmını personele prim olarak verdiği ve bu sayede maaşların 3500 lira seviyelerine geldiği de bilinmektedir. Yine Bankacı Maaşları her bankaya göre farklılık gösterebildiği gibi, primlere ve performansa göre de değişiklik gösterecektir. Ortalama bir rakam belirtmek gerekirse işe yeni başlayan bankacı maaşları 2021 yılında 2800 TL - 4.000 TL aralığında olduğu da bilinmektedir.

BANKA PERSONEL MAAŞLARI

Öte yandan bankacı maaşları, banka çalışan yetkisine göre değişebiliyor. Örneğin gişe personeli 2800 - 3200 lira aralığında bir maaş alır. Gişe asistanı ise 2400 - 3500 TL arasında bir ücret kazanır. Banka müfettişi ise bu yıl için 3.500 - 9000 TL aralığında kazanırken, şube müdürleri 5000 ile 24000 arası ücret alır. Ayrıca bankada çalışan personelin en az aldığı ücret yine yol parası, primler, yemek parası da hesaba katılınca 2000 TL'yi geçtiği görülmektedir. Bankacı maaşları 2021 yılında çalışan bireysel müşteri temsilcileri gişe görevlilerinden 200 - 300 TL fazla ücret almaktadır. Bankaların net olarak maaşları açık şekilde bilinmese de, ortak verilen ücretler yukarıda yer almaktadır. Kamu bankalarında bu ücretler 2 katına kadar çıkabildiği de bilinmektedir.

Yukarıda yer alan veriler bankacı maaşları için geçerli olup ücretler her bankaya göre değişiklik gösterebilmektedir. Bunlar ortalama alınan ücretler olup yine her personelin performansına dayalı olarak da ücretlendirme yapılmaktadır. Ayrıca bankalar ücretlere ek olarak yemek parası, yol parası gibi ücreti de maaşa ek olarak vermektedir. Kamu bankalarında maaşlar, özel bankalara oranla biraz daha yüksek verilmektedir. (Kaynak: Kredibankalar.com)