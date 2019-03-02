Ziraat Bankası kredi faiz hesaplama nasıl yapılır? En düşük konut kredisi faiz hesaplama

Kredilerdeki yüksek faiz oranlarına bankalar tek tek hamleler yapıyor. İlk faiz indirimi hamlesi VakıfBank'tan gelmişti. VakıfBank geçtiğimiz ay, konut kredilerinde aylık faiz oranını yüzde 1,63'ten yüzde 1,49'a indirmişti. Son olarak bir hamle de Ziraat Bankasından dün itibariyle geldi. Ziraat Bankası da kredilerde faiz oranını 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28’e indirdi. Hamleler peşpeşe gelirken diğer bankalardan da indirim hamleleri bekleniyor.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ İNDİRİMİ 4 MART'TA BAŞLIYOR

Ziraat Bankası, son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 4 Mart Pazartesi’den itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 1.28’e indirdi. İhtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık yüzde 1.53’e düşürdü.

HEM KONUT İHTİYACI OLANA HEM KONUT ÜRETİCİSİ FİRMALARA DESTEK SAĞLAYACAK

Bankadan yapılan açıklamada, “Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlara gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacak” denildi.

Kredi faizlerinde mart, nisan gibi düşüşün hızlanması bekleniyordu. Merkez Bankası’nın verilerine göre; ortalama yıllık ihtiyaç kredi faizi 22 şubat itibarıyla yüzde 25.46. buna göre; aylık ihtiyaç kredisi faizi yüzde 2.12. konut kredisi faizi de piyasada ortalama yıllık 21.47, aylık da 1.78 seviyesinde.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ VE KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Bankası ekonomideki olumlu gelişmelerle birlikte faiz tarafında adım atmaya devam ediyor. Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde faiz indirimine gittiğini açıkladı.

Banka, konut kredisi faizini 120 aya kadar yüzde 1.28'e, ihtiyaç kredisi faizini ise 60 aya kadar yüzde 1.53'e indirdi.

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ZİRAAT BANKASI'NDAN YAPILAN FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Bankadan şu açıklama yapıldı:

"Ziraat Bankası ülkemize katma değer sağlayan her ekonomik faaliyetin yanında olma anlayışının bir parçası olarak konut sektörüne uzun yıllardır öncü ve etkin finansal çözümler sunmaktadır. Her yıl pazar payını kesintisiz artıran Ziraat Bankası konut kredilerinde sektörün açık ara lider bankası konumuna ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin konut kredisi taleplerini; uygun faiz oranları, üstün hizmet kalitesi, hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir.

Ziraat Bankası; bir yandan konut üreticisi firmalarımız ile bireyleri düşünen çözüm önerilerini sürekli geliştirmeye devam ederken, aynı zamanda vatandaşlarımızın mümkün olan en iyi maliyetle konut edinmelerini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Ziraat Bankası; son dönemde ekonomide yaşanan olumlu gelişmeleri ve maliyetlerde görülen iyileşmeyi müşterilerine yansıtmak amacıyla konut kredisi faiz oranlarını 04 Mart 2019 tarihinden itibaren 120 aya kadar tüm vadelerde aylık %1,28'e indirmiştir.

Diğer taraftan, ihtiyaç kredilerinde de 60 aya kadar vadelerde faiz oranını aylık %1,53'e indirmiştir.

Her gelir grubunda yer alan müşterilerin kullanımına sunulan bu imkanlar ile gerek konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gerekse de konut üreticisi firmalara önemli bir destek sağlanmasının yanı sıra, ihtiyaç kredilerinde de müşterilere maliyet avantajı sağlanacaktır."

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Konut kredisi faizlerinin yükselmesi ile vatandaşlar ev alımında biraz da olsa frene basmıştı. Konut kredisi faiz oranlarında ne zaman düşüşe geçileceği yoğun şekilde aranıyordu. Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 1,28'e düşünce binlerce kişi faiz hesaplama formülünü araştırmaya başladı. Ziraat Bankası konut kredisi faiz hesaplama işlemini sizler için hazırladık.

Öncelikle 100 bin TL ve 200 bin TL krediyi 120 ayda geri ödemeli çektiğimizde durum ne olur buna bakalım...

100 bin TL - 120 ay vade faiz oranı 1,28

Toplam Maliyet: 196 bin 256 TL

Ödenecek Faiz tutarı: 96 bin 256 TL

Aylık Ödeme: 1.635 TL

200 bin TL - 120 ay vade faiz oranı 1,28

Toplam maliyet: 392 bin 512 TL

Ödenecek Faiz Tutarı: 192 bin 512 TL

Aylık Ödeme: 3 bin 271 TL

100 bin TL - 60 ay vade faiz oranı 1,28

Toplam maliyet: 143 bin 876 TL

Ödenecek Faiz Tutarı: 43 bin 876TL

Aylık Ödeme: 2 bin 398

200 bin TL - 60 ay vade faiz oranı 1,28

Toplam maliyet: 287 bin 752 TL

Ödenecek Faiz Tutarı: 87 bin 752 TL

Aylık Ödeme: 4 bin 796 TL

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