Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, bankaların emeklilere verdiği promosyonların ihtiyaç sahibi kişilere verilmesinin uygun olacağını belirti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Emekli maaşlarına Temmuz ayından itibaren gelen 42,35 oranındaki zammın ardından bankalar, maaşlarını kendi bankaları üzerinden alan emeklilere maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacaklarını açıkladı. Promosyon tutarlarının kullanılması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na sorulan soru bir anda polemik konusu oldu.

Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap

BANKA PROMOSYONU CAİZ MİDİR?

"Banka promosyonu caiz midir?" sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından şu cevap verildi:

"Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur."

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Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap Bankaların emeklilere verdiği promosyonu kullanmak caiz mi? Diyanet'ten dikkat çeken cevap

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