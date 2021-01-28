Bankamatik kuyruğunda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada...

Adının Kadir Ak olduğu öğrenilen yaşlı adam, ATM'de işlemlerini halletmeye çalışırken elindeki paralarla yere düştü. Kameraya yansıyan görüntülerde bankamatik sırasındaki vatandaşlar 62 yaşındaki Kadir Ak'a yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Bazı vatandaşlar ise yere düşen paraları toplayarak emekli adamın çantasına koydu.

112 TALİMATIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Vatandaşlar 112’ye bilgi verirken bir yandan da ambulans gelene kadar 112'den telefonla verilen bilgiler doğrultusunda kalp krizi geçiren adamı yan tutulup yüzüne ve bileğine kolonya sürdü.

112 sağlık ekibinin gelmesinin ardından nefes almadığı belirlenen Kadir Ak, ambulansa alınarak sağlık görevlileri tarafından kalp masajına başlanıldı. Kadir Ak’ın duran kalbinin tekrar çalışması ve hayata dönebilmesi için Manavgat Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 45 dakika süren müdahaleden sonuç alınamadı.

OLAYI ÖĞRENEN AİLE GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Kadir Ak’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını öğrenen damadı, kızı ve eşi Manavgat Devlet Hastanesine koşarken, yapılan müdahale sırasında sürekli dua ettiler. Doktorların dışarı çıkarak, ölüm haberini vermesiyle aile gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ ESKİŞEHİR'E GÖTÜRÜLECEK

2 çocuk babası olan Kadir Ak’ın Eskişehir’de yaşadığı, DSİ’den emekli olduğu, Manavgat’ta yaşayan kızı, damadı ve torununu görmek için sık sık Manavgat’a geldiği bildirildi. Kadir Ak’ın 1 gün önce maaş günü olduğu, olay meydana geldiğinde maaşını çekip kredi kartı ve diğer faturalarını ödemek için bankamatikte işlem yaptığı bildirildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen Kadir AK'ın kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.