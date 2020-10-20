Banu Alkan'dan Burcu Esmersoy hakkında şok açıklamalar!

Bir döneme damga vuran Banu Alkan, Merve Şahin ve Melis Özcan'ın 'Sorgu Sual' programında bu haftaki konuğu oldu. Alkan ikilinin sorularına ilginç yanıtlar verdi.

Afrodit lakaplı güzel Banu Alkan 2017 yılında Bülent Ersoy ve Safiye Soyman’la katıldığı ‘Dünya Güzellerim’ programının sunucusu Burcu Esmersoy ile ilgili zehir zemberek sözler saf etti.

"TÜRKİYE'YE İNŞALLAH ÖLÜSÜ GİDER!"

Banu Alkan ile Burcu Esmersoy geçtiğimiz yıllarda birlikte program çekiminde oldukları sırada gerginlik yaşamış ve kavga etmişlerdi. Sorgu Sual programında ‘Burcu Esmersoy size nasıl davrandı?’ sorusu karşısında şöyle yanıt verdi:

"Çok yoruldum dediğimde, Burcu bana ‘İnşallah Türkiye’ye ölüsü gider’ dedi. Çok hırslı bir kadın. Onunla aram asla düzelemez, geçen gün Demet Akalın’la da onu konuştuk ona da aynı şeyleri yapmış. Bana göre herkesi kıskanıyor sadece kendisini düşünen biri, küçükken bir takım şeyler yaşamış olabilir.’​​​​​"

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Banu Alkan, "Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi?" sorusuna; "İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Afrodit'e sorulan "Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz?" sorusuna ise "Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım" şeklinde cevap verdi.