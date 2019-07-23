Banu Parlak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? | Banu Parlak eşinden neden boşandı?

Banu Parlak kimdir? sorusu internette araştırılıyor. Sosyal medya paylaşımları ile bir dönem adından sıkça söz ettiren Banu Parlak merak konusu. Peki Banu Parlak kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

BANU PARLAK KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1987 senesin dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Instagram’da 800 bin kişinin üstünde takipçisi olan Banu Parlak son olarak çıkardığı Narin Yarim şarkısı ile hayran kitlesini genişletti.

BANU PARLAK EŞİ İLE OLAYLI BİR ŞEKİLDE BOŞANMIŞTI

Banu Parlak, eşi Okan Öztürk'ten boşanmış ve o dönem Instagram'ın hikaye bölümünden 'Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık' demişti.

Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı.