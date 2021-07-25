Banyosuna buzlu cam taktıran genç Gazeteci komşusundan aldığı notla şoke oldu

Sarah Yates adlı Gazeteci, yeni taşındığı evin banyosunu değiştirmek istedi. Banyosunun camlarını buzlu yapıda inşa ettiren Yates bunun üzerine komşusundan banyodayken her şeyin göründüğünü, panjur takması gerektiğini ve bunun için kapıyı çalmak istemediğini söyleyen bir uyarı notu aldı.

Ancak isim yazmadığı için hangi komşusu olduğunu öğrenemeyen genç Gazeteci, notu aldıktan sonra ışıkları açıp bahçede iddiayı kontrol ettiğini söyledi. Buzlu pencereden detayların görünemeyeceğini düşündüğünü söyleyen Yates, konuyala ilgili de Manchester Evening Post’a açıklamalarda bulundu.

İddiayı kontrol ettiğini ve söyledikleri gibi ‘her şeyin tamamen’ görünmediğini aksine siluetlerin anca görüldüğünü aktardı.