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Baraj suları çekildi, geçmişte sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Ankara’da bulunan 29 yıl önce baraj suları altında kalıp kayıplara karışan Karaağaç köyü, Akyar Barajı’ndaki su seviyesinin inmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekildi, geçmişte sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Ankara'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 16.60 seviyelerine kadar düşüş gösterdi. Eğrekkaya Barajı’nı besleyen Akyar Barajı’nda da sular yıllar sonra en az seviyeye düştü. 29 yıl önce sular altında kalan Karaağaç köyü, suların çekilmesiyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı. Eski evler ve bazı kalıntıların yer aldığı bölge drone ile havadan görüntülendi.

Baraj suları çekildi, geçmişte sular altında kalan köy gün yüzüne çıktı

Eğrekkaya Barajı’nın beslenmesi için Başkent'in 90 kilometre kuzeyinde Kızılcahamam ilçesine 12 kilometre uzaklıkta inşa edilen Akyar Barajı, 13 bin 347 metre uzunluğunda, bin mm çapında bir hat ile Eğrekkaya Barajı’nı besliyor. Azami su hacmi 56 milyon metreküp olan Akyar Barajı’nı ise Bulak Deresi besliyor.

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