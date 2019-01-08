Barbados, haritada yeri nerede, yüz ölçümü ne kadar, nüfusu kaç, resmi dini nedir?

Küçük Antiller'de, Trinidad ve Tobago'nun kuzeyinde, Atlas Okyanusu'nda ada ve bu ada üzerinde kurulu devlet. Yüzölçümü 430 km2, nüfusu 265.000 (1997). İklim ve toprak koşulları tarıma çok elverişlidir. Şekerkamışı, şeker, rom, melas ihraç eder. Boksit, petrol ve doğal gaz üretiminin yanı sıra turizm ve balıkçılık, halkının başlıca geçim kaynaklarını oluşturur. 1519'da İspanyollar tarafından keşfedilen ve 1627'den beri İngiliz kolonisi olan Barbados, 1966'da İngiliz Uluslar Topluluğu içinde bağımsız devlet statüsüne kavuşmuştur. Başkenti Bridgetown (nüfusu 7.552).

Barbados ülkesi özellikle şarkıcı “Rihanna” nın ülkesi olması sebebiyle ve Rihanna’ya “Barbaroslu Şarkısı” denmesi nedeniyle son zamanlar da adı sıklıkla duyulan ülkelerden bir tanesidir. Çok küçük bir ada ülkesi olmasına karşın oldukça tanınan ülkelerden bir tanesidir. Ve bunda son zamanlarda tanınmasındaki en büyük sebep Rihanna’nın bu ülkeli olmasıdır.

Peki bu küçük ada ülkesinin genel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde verelim.

Barbados-1Barbados’un özellikleri nelerdir?

-Güney Karayipler bölgesinde uzanan Karayip Antil Adalar zincirinin bir üyesidir. Ülke olarak Amerika kıtası (Güney Amerika) ülkeleri arasındadır.

-Atlas Okyanusunda bulunmaktadır.

-Başkenti Bridgetown olup bu şehir aynı zamanda en büyük şehridir.

-Resmi dil İngilizcedir.

-Para birimi Barbados Doları’dır.

-Halkın %20’lik kısmı Avrupalı ve Asyalı olup, %80’lik kısmı yerlileridir.

-Bağımsızlıklarını 1966 yılında kazanmışlardır. Daha önceden İngiltere’ye bağlı idi.

-Yüz ölçümü 439 kilometrekaredir.

-Nüfusu yaklaşık olarak 290-300.000 civarındadır.

-İklimi tropikal iklimdir. Yazları oldukça sıcak kışları ile ılımandır. Çok nadirde olsa burada bazen kar yağdığı da olmaktadır.

Rihanna-Barbados küçük bir ülke olmasına karşın okur yazar oranının yüksek olduğu ve yaşam standartlarının iyi olduğu ülkelerden bir tanesidir. Ayrıca yine tam bilinmemesine karşın 2018 itibarıyla dünyanın en zengin 60 ülkesi arasında gösterilmektedir. (Çoğu kişi buranın fakir ülkelerden bir olduğunu zannetmektedir)

-Barbados adasının deniz seviyesinden yüksekliği 340 metredir.

HARİTADA YERİ