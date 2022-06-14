Barbaroslar'ın Isabel'i Pelin Akil saygısızlığa gelemedi! O takipçisine hiç acımadı!

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Isabel karakterini canlandıran güzel oyuncu Pelin Akil, kendisini sosyal medyadan küfür ve hakaret içerikli ithamlarıyla rahatsız eden bir takipçisi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak hukuki süreç başlattı. Takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunan Akil, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Hakkında soruşturması tamamlanan Habip B.'nin, Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Mart 2021'de ünlü oyuncuya gönderdiği mesajlar nedeniyle "Hakaret" suçunu işlediğine dair yeterli delil olduğuna karar verildi.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Edinilen bilgiye göre uzlaşma çerçevesine alınan suçun dosyası Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi fakat Akil ve Habip B. arasında uzlaşma sağlanamadı.

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameye göre 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılan Habip B.'nin yakın zamanda hakim karşısına çıkması bekleniyor.