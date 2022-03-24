Barcelona 88– 67 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Palau Blaugrana’da oynanan maçta Barcelona ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Henry, Shayok, Pierre, Floyd ve Booker beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta 12 sayı geriye düşmesine karşın farkı eritti ve ilk çeyrek 25-21 Barcelona üstünlüğüyle tamamlandı.

Dış atışlardan skor bulmaya devam eden İspanyol ekibine boyalı alandan bulduğu basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-34 geride gitti.

Üçüncü çeyrekte de rakibinin temposuna ayak uyduramayan Fenerbahçe Beko, bu periyotu da 70-49 geride kapattı. Son çeyrekte de rakibine cevap vermeyen temsilcimiz, mücadeleden 88-67 mağlup ayrıldı.

SON 5 MAÇTA YENİLDİ

Sarı-lacivertliler bu sonuçla üst üste 5. toplamda ise ise 15. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, ligde ise pazar akşamı Pınar Karşıyaka’ya konuk olacak.

Skor dağılımı: Guduric 15, İsmet 11, Vesely 8, Pierre 8, Booker 6, Henry 5, Melih 4, Floyd 3, Polonara 3, Shayok 2, Barthel 2.