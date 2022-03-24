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Barcelona 88– 67 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

THY EuroLeague'in 32. haftasında Barcelona ile karşı karşıya gelen temsilcimiz Fenerbahçe Beko mücadeleden 88-67 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler bu sonuçla üst üste 5.kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona 88– 67 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

Turkish Airlines EuroLeague 32. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, İspanya'da Palau Blaugrana’da oynanan maçta Barcelona ile karşı karşıya geldi. 

Mücadeleye  Henry, Shayok, Pierre, Floyd ve Booker beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyotta 12 sayı geriye düşmesine karşın farkı eritti ve ilk çeyrek 25-21 Barcelona üstünlüğüyle tamamlandı. 

Dış atışlardan skor bulmaya devam eden İspanyol ekibine boyalı alandan bulduğu basketlerle yanıt veren Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 42-34 geride gitti.

Barcelona 88– 67 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

Üçüncü çeyrekte de rakibinin temposuna ayak uyduramayan Fenerbahçe Beko, bu periyotu da 70-49 geride kapattı. Son çeyrekte de rakibine cevap vermeyen temsilcimiz, mücadeleden  88-67 mağlup ayrıldı. 

SON 5 MAÇTA YENİLDİ

Sarı-lacivertliler bu sonuçla üst üste 5. toplamda ise  ise 15. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Beko, ligde ise pazar akşamı Pınar Karşıyaka’ya konuk olacak.

Skor dağılımı: Guduric 15, İsmet 11, Vesely 8, Pierre 8, Booker 6, Henry 5, Melih 4, Floyd 3, Polonara 3, Shayok 2, Barthel 2.

Barcelona 88– 67 Fenerbahçe Beko | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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