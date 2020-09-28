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  3. Barcelona, sezona Villareal karşısında farklı başladı: 4-0

Barcelona, sezona Villareal karşısında farklı başladı: 4-0

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği Villareal'i Ansu Fati (2), Lionel Messi ve Pau Torres'in (K.K) golleriyle 4-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Geçtiğimiz sezon birçok uyuşmazlıkların yaşandığı Barcelona'da, dünya futbolundaki yerini sorgulatan tartışmalar meydana gelmişti. Sezona yeni Teknik Direktörü ile başlayan Katalan ekibi, La Liga'da sezonun ilk maçında Villareal'i 4-0 mağlup etti. 

Ağustos ayında Lizbon'da yapılan Şampiyonlar Ligi 8'li finaline katılması nedeniyle La Liga'da iki maçı ertelenen Barcelona, ilk müsabakasına 3. haftada çıktı.

Barcelona'nın 17 yaşındaki genç futbolcusu Ansu Fati, karşılaşmanın 13 ile 18. dakikalarında attığı gollerle ve 35. dakikada Lionel Messi'nin gole çevirdiği penaltıyı kazandıran isim olarak dikkati çekti.

Bu skorun ardından Barcelona puanını 3'e yükseltirken Villareal 4 puanda kaldı.

LA LİGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

La Liga'da bugün oynanan diğer 3. hafta maçlarında, deplasmanda Levante, Osasuna'yı, Sevilla da Cadiz'i 3-1'lik skorlarla yenerken, iç sahada Eibar, Athletic Bilbao'yu 2-1, Atletico Madrid ise Granada'yı 6-1 mağlup etti.

Haftayı 6 puanlı takımlardan Real Betis lider kapatırken, Atletico Madrid'e farklı mağlup olarak averaj üstünlüğünü kaybeden Granada ikinci sıraya düştü.

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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