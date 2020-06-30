Barcelona'da flaş Arda Turan gelişmesi!

Milli futbolcu Arda Turan'ın 2015 yılında başlayan Barcelona macerası beklenildiği gibi gitmedi. 2015 yazında Atletico Madrid'den Barcelona'ya rekor bir transfer bedeli ile transfer olan Arda Turan'ın beş yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2020 itibarıyla sona erdi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Medipol Başakşehir'de toplamda 39 maçta forma giyen Arda Turan, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a transfer gündemi ile de çokça konuşulmuştu.

BONSERVİSİ ARTIK ELİNDE

2015 yazında Barcelona ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmesi sona eren Arda Turan bonservisi artık elinde. Barcelona ile toplamda 55 maça çıkan milli futbolcu zaman zaman oynadığı futbolla göz doldurmuştu. Barcelona kariyerinin son yıllarında gözden düşen Arda Turan, İspanyol devinde toplamda 15 gol ve 11 asist yapmayı başardı.