3. kattan düşerek can veren Şebnem Köker'in ölümüne ilişkin savcılık iddianameyi hazırladı! Cinayet mi, yoksa intihar mı?Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılarDiğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşı Ne Kadar? 2021 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları Maaşları, ve İş İlanlarıYasak Elma 114. bölüm full, tek parça izle | Yasak Elma son bölüm izleKalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izleGalvanizli/Galvanizsiz Tel Ürünleri Üretim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıWinston sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?Fransız Katolik Kilisesi soruşturmasındaki korkunç rakam açıklandı! 70 yılda en az 216 bin çocuk istismarı tespit edildi!Trabzonspor'un deplasman karnesi çok başarılı! Karadeniz ekibinin dış sahada bileği bükülmüyor!Mehmet Ali Erbil'e ünlü fenomen Ece Ronay'dan şoke eden suçlama: Mesajlaşmalarını ifşaladı, "Beni taciz etti" dedi
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

Barcelona'da alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın koltuğu sallantıda. Deneyimli teknik adamla yolları ayırmak isteyen yönetimi ise eli kolu bağlı durumda. Hollandalı teknik adamın yülkü bir tazminatının olduğu ifade ediliyor.

Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

Barcelona'nı eksi günlerinden eser yok. Ligde 7 maça çıkan bordo-mavili ekip 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirvenin uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmada da mağlup olan Katalan ekibinde teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmak isteniyor. Taraftarların ayrılık haberini beklediği kulüpten resmi açıklama yapılmaması ise günlerdir kafa karıştırıyordu.

Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

NEDENİ BELLİ OLDU

Barcelona'da kötü gidişatın ardından takımdan ayrılması beklenen Ronald Koeman neden resmi bir girişim yapılmadığının nedeni ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntıları olduğu bilinen Barcelona'nın, Hollandalı teknik adamı göndermesi durumunda ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

12 MİLYON EURO ÖDENECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi, Ronald Koeman'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederse 30 Haziran tarihine kadar deneyimli teknik adama 12 milyon Euro tazminat ödemesi yapacak. 

Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

Barcelona'nın bu ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ise gelecek sezon yeni bir teknik direktörle anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı belirtildi. Koeman'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT