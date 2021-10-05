Barcelona'nın eli kolu bağlı! Ağır Ronald Koeman faturası!

Barcelona'nı eksi günlerinden eser yok. Ligde 7 maça çıkan bordo-mavili ekip 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirvenin uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 2 karşılaşmada da mağlup olan Katalan ekibinde teknik direktör Ronald Koeman ile yollar ayrılmak isteniyor. Taraftarların ayrılık haberini beklediği kulüpten resmi açıklama yapılmaması ise günlerdir kafa karıştırıyordu.

NEDENİ BELLİ OLDU

Barcelona'da kötü gidişatın ardından takımdan ayrılması beklenen Ronald Koeman neden resmi bir girişim yapılmadığının nedeni ortaya çıktı. Ekonomik sıkıntıları olduğu bilinen Barcelona'nın, Hollandalı teknik adamı göndermesi durumunda ciddi bir tazminatla karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

12 MİLYON EURO ÖDENECEK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Katalan ekibi, Ronald Koeman'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshederse 30 Haziran tarihine kadar deneyimli teknik adama 12 milyon Euro tazminat ödemesi yapacak.

Barcelona'nın bu ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda ise gelecek sezon yeni bir teknik direktörle anlaşmasının önünün de regülasyonlarla kapandığı belirtildi. Koeman'ın Barcelona'daki mevcut sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.