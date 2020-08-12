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Barcelona'ya koronavirüs şoku!

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile karşılaşacak olan Barcelona'da koronavirüs şoku yaşandı.

Barcelona'ya koronavirüs şoku!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek olan Barcelona'da 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Adı açıklanmayan futbolcunun, 9 kişiden oluşan hazırlık kampı kadrosundan olduğu belirtildi. Oyuncunun, Şampiyonlar Ligi kadrosundaki hiçbir oyuncuyla temasa geçmediği bildirildi.

Kamp yapan isimler şu şekilde: Pedri, Trincao, Matheus Fernandes, Todibo, Wague, Alena, Rafinha, Miranda ve Oriol Busquets.

Barcelona'ya koronavirüs şoku!

ATLETİCO MADRİD'Lİ 2 FUTBOLCUDA DA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

İspanya'nın Atletico Madrid takımında iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Portekiz'e gidecek kafileye yapılan testin sonucunda iki kişinin koronavirüse yakalandığının tespit edildiği kaydedildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alındığı belirtilirken, UEFA'nın yanı sıra İspanya ve Portekiz'deki otoritelerle de iletişime geçildiği aktarıldı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaşacak.

Onur Çelik
Spor Editörü


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