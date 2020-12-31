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  3. Barış Murat Yağcı'nın yeni işi hayranlarını şok etti! İki müjdeli haber birden verdi!

Barış Murat Yağcı'nın yeni işi hayranlarını şok etti! İki müjdeli haber birden verdi!

Survivor 2020'nin gözde ismi, oyuncu Barış Murat Yağcı yarışma sonrası gelen teklifleri değerlendirdi. Ünlü oyuncu hem kitap yazdığını hem de şarkı çıkardığını açıkladı.

Barış Murat Yağcı'nın yeni işi hayranlarını şok etti! İki müjdeli haber birden verdi!

Survivor 2020'nin şampiyonluk adaylarından olan ünlü oyuncu Barış Murat Yağcı özel hayatıyla sık sık gündem olurken yeni işi hakkında da kısa kısa bilgiler vermeyi ihmal etmedi.

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Son olarak kendi gibi Survivor 2020 yarışmasında yer alan Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşamaya başlayan Yağcı, yeni projelerini de hayranlarına duyurdu.

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Sosyal medya hesabında kendine yöneltilen soruları cevaplayan Yağcı bir hayranının sorusu üzerine çok yakında yeni şarkısının çıkacağını duyurdu. Barış Murat Yağcı 2 ay sonra ise kitabının piyasaya çıkacağını da açıkladı.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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