Barınamıyoruz dediler provokatör çıktılar! İçişleri Bakanlığı'ndan 'barınamıyoruz' ve 'yurtsuzlar' sloganları ile yapılan eylemlere ilişkin açıklama geldi!

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, fahiş kira ve yurt fiyatları sebebiyle barınma haklarının ellerinden alındığını düşünen 'barınamıyoruz" ve "yurtsuzlar" sloganı ile eylem düzenleyen gençlere ilişkin açıklama yaptı. Eylem yapan gençlerin herhangi bir barınma problemi yaşamadığına dikkat çeken Ersoy, şahısların başka illerde öğrenim gördüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

BAŞKA İLLERDE ÖĞRENİM GÖRÜYOLARMIŞ!

Eylemlere 127 kişinin katıldığı belirten Bakan Yardımcısı Ersoy, "Bu şahıslardan 73 öğrencinin İstanbul'da ikamet ettiği ve herhangi bir barınma probleminin olmadığı, 12 öğrencinin ikamet kaydının il dışında olduğu, 28 şahsın başka illerde bulunan üniversitelerde öğrenim gördüğü ve ikamet ettiği tespit edildi. "8 şahsın herhangi bir Yüksek Öğrenim Kurumu'nda kaydının bulunmadığı, 5 şahsın üniversite mezunu, 1 şahsın da akademisyen olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

MAĞDURUZ DEDİLER, PROVOKATÖR ÇIKTILAR!

Eyleme katılan 127 şahıstan, 4 öğrencinin KYK'da kaydının bulunduğu, 1 öğrencinin yedek olduğu, 10 öğrencinin daha önce yurtlarda kalıp kaydını sildirdiği, diğer öğrencilerin ise yurt başvurularının bulunmadığı tespit edildi.