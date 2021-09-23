Barınma sorunu yaşayan öğrencilere AK Parti'den destek geldi: 'Belediyelerimiz onların hizmetinde'

Okulların yüz yüze eğitim sürecinin başlamasıyla şehir dışından gelen öğrenciler tarafından yurtlara yoğun talep gösterildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yurt ihtiyacıyla ilgili görüşmesinde tatmin edici sonuçlara varıldığını belirten Özhaseki, barınma sorunu yaşayan öğrenciler için güzel haberleri duyurdu.

"AK PARTİLİ BELEDİYELER OLARAK KARAR ALDIK"

AK Partili belediyelerin öğrencilere barınma ihtiyaçları için yardımcı olacağını belirten Özhaseki, "Bütün şehirlerde hazırlıklarını yapmışlar, kayıtlarını yapıyorlar. Gelen öğrencilere yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ev sahipliğinde bir kusur gösterilmiyor. Zaten yurtların fiziki şartları da eskiye oranla çok daha güzel. Bu konuda eminiz. Ancak gittiği şehirde yedekte kalanlar ya da yurt çıkmayanlar, öğrencilerimiz belki olabilir. Sebebi hiç önemli değil. Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık."

BELEDİYELER YER BULACAK

"Bugün içinde ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Belediye başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda yardımcı olacaklar." dedi.

"ARKADAŞLARIMIZ ONLARIN HİZMETİNDE OLACAK"

Özhaseki, devlet yurdu çıkmama ihtimaline karşılık AK Partili belediyelerin öğrencilerin başvurularını beklediğini ifade ederek, "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar. Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik ilan ettik. Hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise belediyelerimize başvuruda bulunabilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar." diye konuştu.